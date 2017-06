vrijdag 23 juni 2017

KBC benadert klanten proactief met beacons

KBC-klanten kunnen nog dit jaar in de KBC-kantoren informatie ontvangen op hun smartphone door middel van beacons: kleine toestelletjes die een signaal uitsturen via Bluetooth. Klanten kunnen bijvoorbeeld een verwelkomingsbericht krijgen of worden gewezen op de mogelijkheid om met de smartphone geld af te halen of mobiel te betalen. Voorwaarde is wel dat de klant actief gebruiker is van KBC Mobile en de Bluetooth-functionaliteit heeft geactiveerd. Via een eenvoudige aanpassing in de instellingen van KBC Mobile bepaalt de klant zelf of hij al dan niet deze meldingen wil ontvangen. KBC zal nog dti jaar een 500-tal kantoren met beacons toerusten. Meer info: http://www.kbc.be.