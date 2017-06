donderdag 15 juni 2017

Vier redenen om jong talent binnen te halen

VDAB volgde bij 71.810 schoolverlaters van 2015, gedurende één jaar al hun bewegingen op de arbeidsmarkt. In juni 2016 wordt nagegaan hoeveel van deze schoolverlaters als werkzoekend stonden ingeschreven. In de Schoolverlatersstudie beantwoordt VDAB de vraag naar de tewerkstellingskansen van de Vlaamse schoolverlaters.

Het aandeel schoolverlaters dat één jaar na het schoolverlaten werkzoekend is, was in juni 2016 het laagst in 5 jaar tijd, 11%. Dit lage werkzoekendenpercentage weerspiegelt de sterke groei van de Belgische arbeidsmarkt in 2016. De jobcreatie door bedrijven was het hoogst sinds jaren.

Meer vrouwen dan mannen verlaten de school met een hoger diploma. Van de vrouwelijke schoolverlaters haalt 55% een PBA- of MAS-diploma, tegenover 39% van de mannelijke schoolverlaters. Het aandeel hooggeschoolden blijft verder toenemen. Voor het eerst wordt de kaap van 50% overschreden. Professionele bachelors en masters maken nog steeds een uitstekende aansluiting met de arbeidsmarkt.

Het jonge geweld dat straks de schoolpoorten dichtgooit staat kort daarna voor je bedrijfspoort te dringen voor een job. We geven je alvast vier goede redenen om dat kersverse talent op de arbeidsmarkt alle kansen te bieden in je openstaande vacatures.

1. Je haalt de toekomst binnen

De babyboomers verlaten straks massaal de arbeidsmarkt. Werf jonge mensen aan om hen te vervangen en geef ze de kans om, al dan niet onder het peterschap van een van je oudere medewerkers, het vak te leren en ervaring op te doen. En ze krijgen tijd om zich aan te passen aan de werkomgeving en -mentaliteit. Met hun geestdrift compenseren ze vaak hun gebrek aan werkervaring. Ze gebruiken alle vaardigheden die ze in hun studenten- en vrije tijd opstaken, om zich in te werken in het bedrijf.

Verschillende vormen van werkplekleren maken zo’n inlooptraject ook financieel draaglijker voor een bedrijf. Maar je bindt mensen ook sterker aan je bedrijf. Als ze de doorgroeikansen die je ze binnen het bedrijf biedt, met beide handen aangrijpen, vorm je op die manier de leiders van de toekomst voor je bedrijf.

2. Je krijgt enthousiasme over de vloer

Jongeren zijn enthousiast, energiek en scherp. Ze willen de investering in hun jarenlange studies liefst zo snel mogelijk laten renderen. Als je de moeite neemt om te luisteren, zal je merken dat ze vanuit dat enthousiasme ongetwijfeld nieuwe en verrassende inzichten naar je werkplek brengen. Om in je bedrijf aan de slag te kunnen proberen ze ook alle mogelijke kanalen uit om die job te vinden. On-line zijn ze een stuk makkelijker te bereiken. Zo kun je als werkgever, met een VDAB-account, zelf on-line hun CV opzoeken en analyseren. Je kunt jongeren waar je interesse voor hebt, ook meteen on-line contacteren.

3. Je scoort flexibele medewerkers

Het spreekwoord zegt dat je een oude aap geen smoelen moet leren trekken. Jongeren zijn op hun beurt zeker niet bang van nieuwe uitdagingen. Misschien moet je ze soms temperen om hun voorzichtigheid niet helemaal te laten varen. Jonge nieuwelingen zijn niet te beroerd om ook eens wat langer of op onregelmatige tijdstippen te werken. Ze zullen later wel van jou als werkgever dan ook flexibiliteit vragen als ze er voor een langere periode tussenuit willen. Evenwicht tussen werk en privé is voor allebei even belangrijk en kan soepel ingevuld worden, maar de liefde moet van beide kanten komen.

4. Je ontmoet digi-wizards

Jongeren zijn heel erg vertrouwd met alle soorten digitale toepassingen. Wellicht vonden ze via allerlei VDAB-toepassingen al je vacature in hun digitale account en verwerkten ze on-line al heel wat informatie over werken en de arbeidsmarkt. Ze spelen met digitale en on-line toepassingen en zoeken vlot informatie en oplossingen via het Internet, waardoor ze een stuk zelfstandigheid aanleren om hun job uit te voeren in een werkomgeving die razendsnel verandert. Maar ze stappen even goed heel erg vlot naar on-line cursussen, zoals VDAB er honderden biedt. Daar pikken ze in een mum van tijd nieuwe kennis en vaardigheden op.

Via “Mijn VDAB” kun je on-line heel wat CV’s van jonge schoolverlaters vinden en je speurtocht naar dat jonge talent starten. Maar je vindt er ongetwijfeld ook andere talenten als anderstaligen, vluchtelingen, vijftigplussers, … die een oplossing voor je knelpunten kunnen bieden.