zaterdag 24 juni 2017

JYSK opent medio juli vierde winkelpunt in België

De Scandinavische winkelketen JYSK opent medio juli een vierde vestiging in België, met name in Olen. JYSK, gespecailiseerd in "alles voor de woning", boorde nochtans maar pas in april België als 48ste land in zijn geografische expansie aan. Toen werden de eerste winkels in Schoten en Genk gelijktijdig geopend. Medio mei opende in Lanaken een JYSK-winkel de deuren. Tijdens de eerste 28 dagen kregen de winkels in Schoten en Genk meer dan 12.000 bezoekers over de vloer. JYSK, dat in het Deense Aarhus in 1979 zijn eerste winkelpunt inhuldigde, is inmiddels uitgegroeid tot een keten van meer dan 2.400 winkels en ruim 21.000 medewerkers in 48 landen. Enkel in Duitsland en Oostenrijk is de keten onder de naam Dänischers Bettenlager actief. Vorig jaar boekte JYSK, dat in handen is van de Deense zakenman Lars Larsen, een omzet van 23,2 miljard DKK (3,1 miljard euro). Meer info: 03/808.28.03 of https://jysk.be.