zondag 25 juni 2017

Renault pakt uit met nieuwe geconnecteerde app voor wagenbeheer vanop afstand

De Franse autoconstructeur Renault lanceert via de platformen Android en iOS een nagelnieuwe versie van zijn smartphone-app MY Renault. Met MY Renault blijft de gebruiker op dynamische wijze verbonden met zijn Renault-omgeving en zijn wagen. Bovendien wordt hij op een veiligere, efficiënte en meer ludieke manier begeleid voor alle aspecten van zijn mobiliteit. De voornaamste geconnecteerde functies van de nieuwe MY Renault-app worden in drie categorieën opgesplitst, te weten geconnecteerde navigatie, weergave vanop afstand en Renault-diensten. Meer info: 02/334.78.52 of http://www.renault.be.