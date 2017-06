vrijdag 16 juni 2017

Dure rekening? Betaal in drie keer Revolutionaire betaalmogelijkheid voor de Belgische markt

Een auto-onderhoud, een nieuwe vaatwasser of een smartphone: allemaal gaan ze gepaard met een stevige hap uit de rekening. Vervelend, want dat betekent dat het maandbedrag van die rekening plots een stuk lager ligt. De oplossing hiervoor ligt in het splitsen van die grote kost. Een nieuw betaalsysteem maakt dat eenvoudig mogelijk. Het systeem, dat een groot succes in Frankrijk is, wordt binnenkort op de Belgische markt uitgerold.

Je komt binnen in de winkel, kiest een product, plaatst je bankkaart in de terminal en zegt: “Graag in drie schijven afbetalen”. Wat dat betekent? Het totale bedrag van het aangekochte product zal door drie worden gedeeld. Dat deelbedrag zal de volgende drie maanden van je rekening verdwijnen om het product volledig af te betalen. Hierdoor zullen zware kosten je maandelijkse uitgaven minder belasten.

Grote kosten doe je zelden, maar als je ze doet zijn ze vaak wel noodzakelijk. Het split payment-systeem is opgezet om die grote kosten beter te kunnen controleren. Je loon wordt maandelijks gestort, dus waarom zou je een grote kost niet mogen spreiden over verschillende maanden? Overschrijvingen van de spaar- naar de zichtrekening voor één duur product kunnen daardoor worden vermeden. Bovendien kan je de maandelijkse uitgaven van je zichtrekening op die manier evenwichtiger houden, heet het.

Strategische zet

Of split payment de nieuwe standaard betaalmethode wordt, valt nog af te wachten. Handelaars kunnen immers zelf kiezen of ze de betaalmethode aanbieden. In theorie zal split payment dan ook eerder worden teruggevonden bij bedrijven die dure producten verkopen, zoals een autohandelaar of een elektronica-winkel, dan bij de lokale supermarkt. Het aanbieden van deze methode kan een strategische zet zijn om het tegen concurrenten op te nemen. Hetzelfde product dat bij de ene winkel in schijven kan worden betaald en bij de andere niet, maakt voor bepaalde klanten een wereld van verschil.

Split payment kan je zien als omgekeerd sparen. In plaats van op voorhand elke maand wat centjes opzij te zetten om die grote aankoop te doen, gaan diezelfde centjes nu pas na je aankoop van je rekening. Stel dat je voor je werk dagelijks je laptop nodig hebt. Als deze opeens stuk valt, kan je niet maanden wachten om een nieuwe te kopen. Door split payment te gebruiken, moet je niet maanden sparen om je nieuwe laptop aan te schaffen.

Wie zal dat betalen?

Handelaars willen uiteraard geen maanden wachten op het geld dat ze verdienen. Daarom zou het totale bedrag van het aangekochte product integraal op de rekening van de handelaar worden gestort. Dat is mogelijk door de tussenkomst van een bank. Deze kan ervoor kiezen split payment toe te staan en vertrouwt erop dat de koper de gespreide betaling maandelijks afbetaalt. Wanbetalers vormen daardoor geen rechtstreeks probleem voor de handelaar, maar mogelijk wel voor de bank. Idealiter beslist de bank van de koper daarom of hij al dan niet gespreid mag betalen. Deze bank heeft immers zicht op de rekeningen en afbetalingsgeschiedenis van de koper en weet of hij een betaalde aankoop daadwerkelijk kan afbetalen. Indien een koper alsnog zijn afbetaling niet nakomt, kan de bank hem de split payment-methode ontzeggen en het benodigde bedrag op termijn terugvorderen. De handelaar levert dus de technologie die split payment mogelijk maakt. De bank van de klant bepaalt of hij split payment ook voor een bepaalde cliënt toestaat.

Het systeem is uitdrukkelijk niet bedoeld om méér dure uitgaven te doen. Het wil enkel wat meer comfort geven om de pieken in je uitgavenpatroon af te vlakken. Nadenken over de financiële haalbaarheid zal je moeten blijven doen. Als je gespreid wil betalen, zal dat ook nog moeten kunnen. Jouw bank zal hierover oordelen.

Internationale betaalrevolutie

Scandinavische landen sprongen al langer op de split payment-kar. Daar is het intussen enkele jaren ingeburgerd als een volstrekt normale betaalmethode. In Frankrijk wordt het systeem al door verschillende banken aangeboden. Nu is het ook in België beschikbaar.

