Stefaan Defour: “Alternatieve routes bieden oplossing” Stefaan Defour, district manager Interparking: “Heraanleg Noorderleien wordt voor stadscentrum een ware uitdaging” ‹ ›

woensdag 21 juni 2017

Interparking waarschuwt voor negatieve impact heraanleg Noorderleien Bereikbaarheid Antwerps stadscentrum van vitaal belang

Sinds 5 juni zijn de Antwerpse Noorderleien dicht voor het verkeer. De heraanleg en de bouw van een ondergrondse tunnel zullen tot 10 januari 2019 duren. Ondanks de toegevoegde waarde die het project op termijn zal genereren, zullen de werken ongetwijfeld voor een aanpassing in het verkeer zorgen. Bij monde van district manager Stefaan Defour pleit Interparking Belgium voor een duidelijk en praktisch informeren van de automobilisten. Het risico bestaat immers dat potentiële klanten Antwerpen de rug toe keren en als alternatief beter bereikbare steden bezoeken. Dat wordt zonder twijfel een uitdaging voor plaatselijke winkeliers, winkelketens, horeca, culturele trekpleisters en parkinguitbaters, zo luidt het.

Interparking baat in de Scheldestad twaalf parkings uit, alle gelegen op de as Meir, zeg maar tussen het Centraal Station en de Groenplaats. Het gaat om de parkings Centraal (1.107 parkeerplaatsen), Diamant (660), Station-Zoo (386), De Keyser (233), Roosevelt (395), Stadsschouwburg (267), Horta (288), Hopland (222), Inno (625), Oudaan (362), Lombardia (124) en Meir (514). Behoorlijk wat van die parkings komen onder druk te staan nu de verbinding over de Leien ter hoogte van de Maria-Theresialei werd doorgeknipt.

“Vooral de parkings Diamant, Station-Zoo, De Keyser en Roosevelt kunnen in de klappen delen,” meent de district manager. “Alle Interparking-parkings blijven toegankelijk, bereikbaar is een andere vraag,” zo luidt het.

Impact maximaal afdammen

De parkinguitbater neemt alvast het heft in eigen handen door alternatieve routes voor te stellen (www.interparking.be/antwerpen). Op die manier kan elke bestuurder een eigen traject volgen, in functie van zijn eindbestemming.

Sinds enkele maanden biedt Interparking de mogelijkheid om on-line een parkeerplaats in parking Centraal op voorhand te reserveren. Kwestie van de automobilist zekerheid te bieden omtrent zijn parkeerplaats. Parking Centraal blijft via de Plantin-Mauretuslei immers vlot toegankelijk. Verwacht wordt dat werknemers in de Scheldestad, omwille van de heraanleg van de Noorderleien, in toenemende mate hun toevlucht zullen nemen tot alternatieve vervoersmiddelen, zoals de combinatie auto/fiets/openbaar vervoer.

Interparking creëerde voor parking Roosevelt alvast een bewonersabonnement van 40 euro per maand tot 1 januari 2019. Dit najaar zal de parkinguitbater voor een aantal parkings met overcapaciteit opnieuw speciale promotiecampagnes voeren (drie maanden betalen, zes maanden parkeren).

Optimale route

Terwijl GAPA, het Gemeentelijk Autonoom Parkeer- en mobiliteitsbedrijf Antwerpen, borden plaatst aan De Singel om het autoverkeer om te leiden, ontwikkelde Interparking de voornoemde website die optimale omleidingsroutes voorop zet.

“Dat initiatief zal bijdragen tot de irrigatie van de stad om het culturele, economisch en toeristisch leven in stand te houden. Tijdens die periode zal Interparking zijn nauwe samenwerking met de lokale partners middels doelgerichte commerciële acties verder zetten,” besluit Stefaan Defour.