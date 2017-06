Met de lancering van 7 nieuwe modellen dit jaar, beleeft Roeland Vriens, manager Fleet & Remarketing Used Vehicles bij Opel Belgium, drukke tijden De nieuwe Insignia is Opel’s ultieme premium challenger ‹ ›

donderdag 22 juni 2017

“Opel bespeelt de volledige fleet-markt met zeven nieuwe modellen” (Ingezonden mededeling)

Opel stelt in 2017 maar liefst zeven nieuwe modellen voor: drie versies Insignia (Grand Sport, Sports Tourer, Country Tourer), Crossland X, Grandland X, Ampera-e en nieuwe passagiersvarianten op basis van de Vivaro. “Met deze modellen bespeelt Opel de volledige fleet-markt met een pak nieuwe modellen. Niet enkel met gevestigde waarden zoals Corsa en Astra,” aldus Roeland Vriens, manager Fleet & Remarketing Used Vehicles.

“In het eerste kwartaal behaalde Opel maar liefst 16% meer registraties dan vorig jaar. Ook in de fleet-markt. In de fleet-markt zitten we eveneens in stijgende lijn sinds januari. Die opwaartse beweging zal zich alleen maar doorzetten dankzij de nieuwe Insignia en de nieuwe SUV/CUV-modellen Crossland X en Grandland X die er zitten aan te komen,” zo nog Vriens.

Insignia

De nieuwe Insignia is hét vlaggenschip bij uitstek en wordt ook wel de ultieme premium challenger genoemd. Naast zijn inspirerend en emotioneel design biedt hij ook een breed portfolio van premium features en technologieën aan.

“En net daardoor wordt hij de meest haalbare premium car”, benadrukt de Fleet en Remarketing Used Vehicles manager, verwijzend naar de:

Superieure technologie/veiligheid: geavanceerde IntelliLux LED Matrix-koplampen, Automatic Emergency Braking met voetgangersdetectie, Head-Up display, Forward Collision Alert, …

Premium-connectiviteit: Opel OnStar met persoonlijke assistentie, hotelreservatie én parkeeropties, draadloos opladen in de wagen, …

Roeland Vriens: “Om de nieuwe Insigna te lanceren, is ervoor gekozen om heel vroeg te starten. In november 2016 werd hij al voor het eerst voorgesteld aan een select aantal leasing-maatschappijen en fleet-klanten. Daarna kwam de grote lanceringscampagne voor Fleet en hebben we gedurende anderhalve maand (midden april tot eind mei) het Insignia Center in Zaventem geopend. In ware pop-up stijl hebben we de voormalige gebouwen van SBS omgetoverd tot een Insignia Center waarbij Belgische fleet-klanten kennis konden maken met de nieuwe Insignia. Ook voor de Luxemburgse fleet-klanten werd een evenement georganiseerd met uitzicht op de plek waar destijds het Schengen-akkoord werd ondertekend. Van een historisch moment gesproken, dus!”.

Crossland X en Grandland X

Deze nieuwe modellen maken hun opwachting net voor en net na de zomer.

“Als nieuwkomers in het CUV- en SUV-segment verwachten we hen natuurlijk met veel ongeduld. De huidige trends waarbij meer mensen interesse tonen in het SUV-segment zetten zich namelijk ook door in de fleet-markt bij user choosers. Met beide modellen kunnen we bijgevolg niet alleen de fleet managers, maar ook de bestuurders zelf nu een heel breed en aantrekkelijk aanbod voorschotelen”, zo nog Vriens.

Commercial Vehicles: Vivaro

Bedrijfsvoertuigen doen het bij Opel tegenwoordig ook heel goed. On-line verkopen (de Zalando-pakjes vliegen ons tegenwoordig om de oren) worden in de toekomst wellicht geleverd door drones, maar voorlopig gebeurt dat nog steeds met een bedrijfsvoertuig. Daarnaast is ook een switch van lichte vrachtwagens naar de grotere bedrijfsvoertuigen door de verkeersbelasting, besluit onze gesprekspartner.