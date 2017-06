vrijdag 23 juni 2017

Vier overwegingen bij selectie database-platform

Databases, SQL, In-Memory, cloud, DBaaS, … We kunnen aardig verdwalen in het platformjargon. En gezien de enorme groei van deze tak van IT komen er ongetwijfeld nog termen bij. Steeds meer bedrijven slaan gegevens op in de cloud en integreren hun verschillende datasystemen. Het maakt dataverwerking sneller, efficiënter én minder foutgevoelig. Maar hoe schept u orde in al deze nieuwe oplossingen? Welke heeft u écht nodig? En waarvoor dan? Onderstaand een paar overwegingen die essentieel zijn als u aan de slag gaat met integreren van databases.

Een database is niets meer dan een verzameling van gegevens. Deze gegevens worden digitaal opgeslagen, waar ze kunnen worden opgevraagd door mensen die daar toestemming voor hebben. Denk bijvoorbeeld aan een bestand met persoonlijke gegevens van burgers (overheid), klanten (zakenwereld) of patiënten (zorg).

Tegenwoordig zijn veel databases gekoppeld aan een platform. Hier worden ze gemonitord, gemanaged en geïntegreerd met andere datasystemen. Dat brengt een wereld van mogelijkheden met zich. Als we bijvoorbeeld kijken naar de zorg, kunnen database-platformen zorgen voor een persoonlijkere en betere hulpverlening. Want hoe meer gegevens de dokter voor zich heeft, hoe beter hij zijn behandelingen op de patiënt kan afstemmen. Ook wordt zorgadministratie zo efficiënter ingericht én krijgen behandelaars meer inzicht in ziekteverloop en bijwerkingen.

De database-platformmarkt

Niet zo gek dus, dat de markt voor database-platformoplossingen de laatste jaren zo gegroeid is. In januari 2016 publiceerde adviesbureau 451Research een kaart van het bestaande database-platformlandschap. Wat bleek? Momenteel zijn er niet minder dan 386 database-platformoplossingen op de markt. Een ware explosie van nieuwe technologieën dus, die ieder op hun eigen manier antwoord bieden op de IT-problemen van deze tijd. En daar zit ook gelijk het probleem. Platformen worden gemaakt met de kennis van nu in plaats van de kennis van morgen. Dat betekent dat lang niet alle producten toekomstbestendig zijn. Veel IT-bedrijven kunnen de snel ontwikkelende markt niet bijbenen en verdwijnen daardoor even snel als gekomen waren. En dat stemt tot nadenken. Want bestaat het platform dat u geselecteerd heeft dan nog wel over drie jaar?

Onderstaand lijsten enkele belangrijke overwegingen op tijdens de keuze voor een product.

1. Oud of nieuw?

Degene met het laatste woord heeft niet per se gelijk. Deze tegeltjeswijsheid is een prima uitgangspunt als u zich gaat verdiepen in verschillende platformoplossingen. Zo zijn er systemen die al meer dan twintig jaar meegaan en nog uitstekend functioneren en blijven ontwikkelen, terwijl een nieuwkomer misschien minder efficiënt is en over een paar jaar niet meer bestaat. Verdiep u dus in de zogeheten levensduur van de database-producten die u op het oog heeft. Hoe groot is de kans dat ze over twintig jaar nog bestaan? Welke bedrijven werken met de oplossingen, hoe lang al, en wordt het product regelmatig verbeterd en aangepast op deze tijd.

2. Horizontaal of verticaal?

Een tweede overweging gaat over de manier waarop u de gegevens wilt gaan opslaan. Globaal zijn er twee verschillende manieren waarop u dit kunt doen: horizontaal en verticaal.

Bij een horizontale benadering slaat u gegevens op een ongestructureerde wijze op in een database, dus zonder dat er al relaties zijn gelegd met andere gegevens in hetzelfde systeem. Deze relatie komt er pas zodra u de gegevens in de database transformeert.

Met een verticale benadering worden ongestructureerde gegevens eerst getransformeerd en daarna pas samengevoegd, zodat binnen de database direct de juiste relatie tussen gegevens wordt gelegd.

Voor beide benaderingen valt iets te zeggen, maar ze hebben wel ieder hun invloed op uw systemen. Het ligt eraan wat u liever heeft: een massieve, solide databank of een flexibele, schaalbare oplossing.

3. Wel of niet naar de cloud?

Uw systemen naar de cloud brengen, heeft voordelen. U slaat er met gemak grote hoeveelheden data op en wisselt deze makkelijker uit met systemen en instanties op andere locaties. Maar cloud services komen met een prijskaartje, helemaal als ze van goed niveau zijn. Er zijn tegenwoordig tal van cloud service providers waar u mee in zee kunt gaan, ieder met zijn eigen dienstenaanbod en tarieven. Een grondig vooronderzoek helpt u daarom bij het selecteren van een cloud-oplossing die bij uw bedrijf past. Daarnaast brengt de cloud nieuwe uitdagingen mee, zoals privacy-wetgeving, beveiligingseisen en de bekende vraag: van wie zijn de data? Het is daarom aan te raden om een overzicht te maken van de kosten en baten van de cloud en een partner te kiezen die uw systemen 24/7 in de gaten houdt.

4. Los of vast

DBaaS (Database-as-a-Service ofte een externe platformoplossing in de cloud) wordt steeds populairder. Oracle, Amazon en Google, bijvoorbeeld, bieden tal van functionaliteiten aan op één platform. En ze zijn niet de enige. DBaaS-providers schieten als paddestoelen uit de grond, de een met een nog uitgebreider service-pakket dan de ander. Een belangrijke overweging om bij de selectie van een degelijk platformproduct draait om de verbinding tussen het database-platform en uw eigen systemen. Wil u de applicatie koppelen met uw ESB of houdt u beide liever gescheiden? Ook hier bent u deels afhankelijk van de wetgeving met betrekking tot het delen van gegevens. Zeker als u in verschillende landen opereert, is dit een vooronderzoek waard.

Goed nieuws: er is orde te scheppen in de databaseplatform-chaos! Met bovenstaande overwegingen komt u een heel eind bij het selecteren van een passende oplossing voor uw bedrijf. Kijk goed naar uw wensen, uitdagingen en toekomstplannen en wees niet bang om veeleisend te zijn. Een platform met geïntegreerde databases is als de ruggengraat van uw bedrijf. Het moet daarom staan als een huis.(J.L.)

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met InterSystems Benelux B.V. (Vilvoorde)).

Meer info: 02/464.97.20 of www.intersystems.com.