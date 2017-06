“Mitel’s marktaandeel in België klom in twee jaar van 19 naar 43%”, aldus country manager Alain Huys (Foto Marc Vanraes) ‹ ›

dinsdag 20 juni 2017

Mitel schakelt cloud in voor UC&C-aanbod Bedrijfscommunicatie-infrastructuur migreert naar applicatiegerichte insteek

Onder impuls van de digitale transformatie evolueren de zaken tegen ijltempo. Verandering blijkt de enige constante. Dat geldt ook voor Mitel dat op 1 april j.l. zijn direct sales-divisie aan BKM N.V. (Hasselt) verkocht om als een volledig channel-driven organisatie door het leven te gaan. In Diegem heeft Mitel een team van channel managers, solution architects en account managers ter beschikking. De meeste focussen in hoofdzaak op de totale markt, met uitzondering van de high touch account managers. Een meertalige helpdesk ondersteunt de channel partners, een afzonderlijk Professional services-team werkt op de Europese contact center-projecten. “Contact centers vandaag de dag zijn multimedia-ervaringscentra geworden. De klant kiest zelf op welke wijze hij contact zoekt (telefoon, video, WhatsApp, mail, chat, …). Opdracht is derhalve de contact center-technologie optimaal in de omgeving van onze klanten te integreren,” weet Huys.

In België heeft Mitel momenteel 8% van de contact center-markt. Ambitie van Huys en zijn team is dat cijfer snel naar double digit-niveau op te krikken. Van de zestien resellers in de Belux zijn er weinig in de high-end markt actief. Dat is het gevolg van de overname van Aastra Technologies in 2014, dat vooral in de middenmarkt bedrijvig was en eerder zelf de zakelijke PBX-activiteiten van Ericsson en de tak bedrijfstelefonie van EADS Telecom overnam. Maar het is precies dankzij Aastra dat Mitel thans op een communicatieplatform met een grote openheid kan terugvallen, een troef die van onmiskenbaar belang is in de nieuwe strategie.

Call control is nog steeds heel belangrijk, maar wordt een algemeen goed dat erg aan prijserosie onderhevig is. Geen wonder dus dat bedrijfscommunicatiespecialist Mitel volop de kaart van Unified Communications & Collaboration (UC&C) trekt, waarbij de cloud een vitale component is. Met MiTeam, Mitel MiCollab en CloudLink zet Mitel nieuwe oplossingen in de markt “op een scharniermoment waarbij de software-centric communicatie-infrastructuur van weleer naar een application-centric insteek migreert,” aldus Alain Huys, country manager Mitel Belgium & Luxemburg.

Sterke groeier

Op de Belgische markt is Mitel aan een sterke opmars bezig. In de kernmarkten wist het bedrijf heel wat marktaandeel te winnen.

“Twee jaar terug noteerde Mitel een marktaandeel van 19% in de nieuw verkochte end user communication solutions. Dat percentage is nmiddels tot 43% opgelopen, goed voor marktleiderschap” zo nog de country manager.

Duidelijk is dat Mitel de klant extra toegevoegde waarde wil bieden door, met behulp van de cloud, op te schuiven richting applicaties. Waar het R&D-team zich voorheen voornamelijk op het call management (lees: PABX’en, nvdr.) toespitste, is inmiddels 60% actief in application development.

“Call control blijft uiteraard belangrijk, maar verticale applicaties bovenop zullen meer value genereren om zodoende nieuwe markten aan te boren,” weet Huys.

Met zijn verbeterde UC&C-aanbod is het Mitel erom te doen zich heel diep in de bedrijfswereld te verankeren en heel sterk te gaan interageren met bedrijfsprocessen allerhande. Unified Communications & Mobile zijn veel eerder gaan integreren dan verwacht, merkt onze gesprekpartner terzijde op.

Op dit ogenblik legt Mitel met CloudLink de laatste hand aan een vernieuwde API (application programming interface) die de integratie van een breed spectrum van third-party applicaties en diensten in Mitel’s communicatie-infrastructuur zal bevorderen. Voordeel van CloudLink is dat klanten hun bestaande infrastructuur in het cloud-verhaal zullen kunnen meenemen. Ze zullen hun applicaties of die van derden via CloudLink binnen de private cloud-omgeving van Mitel kunnen gebruiken.

Productivity, Mobile Enteprise en IoT

“Centraal in dat applicatie-aanbod staan Productivity, Mobile Enterprise en IoT”, benadrukt Alain Huys. Nieuwe technologie ontsluit bijvoorbeeld ook de kracht van het Internet of Things (IoT), waarbij machines via Mitel’s routing-technologie een “stem” krijgen om proactief real-time communicatie te initiëren.

Vorig jaar introduceerde Mitel met MiTeam een mobiele georiënteerde team- en social-applicatie met real-time communicatiemogelijkheden. De applicatie is ontwikkeld om de manier waarop teams tegenwoordig samen werken te ondersteunen en combineert communicatiemethodes zodat de algemene communicatie wordt gestroomlijnd. MiTeam is een intuïtieve communicatie- en samenwerkings-tool die een heel handige omgeving creëert voor groeps-meetings, gesprekken, het delen van content en project management.

Met MiTeam zette Mitel een experiment op om de samenwerking tussen de eigen medewerkers te optimaliseren. Aanvankelijk werd MiCollab ontwikkeld voor smartphone-gebruik, maar inmiddels is de oplossing ook al een paar jaar te integreren met de desktop client en additioneel met de MiTeam-functionaliteiten te verrijken.

Customer experience

Als gevolg van de digitale transformatie krijgt Mitel te maken met wijzigingen in de communicatie- en proces-flows.

“Customer experience blijft evenwel het allerbelangrijkste. Core-activititeit van Mitel is ervoor te zorgen dat de informatie op het juiste moment bij de juiste persoon terecht komt, op de manier waarop hij dat wenst. Binnen dat hele transformatieproces is UC&C de belangrijkste “enabler””, weet Huys.

Daarvoor spitst Mitel zich toe op verticale applicaties, die van land tot land kunnen verschillen. In België gaat de focus naar Healthcare (care + cure), overheden en organisaties waar customer experience over alle segmenten erg belangrijk is (advocatenkantoren, transport, retail, …). Zo werkt Mitel sinds 2014 bijvoorbeeld samen met de Nederlandse Eurocom Group (Eindhoven) voor de zorgsector. Ruim twee jaar terug lijfde Mitel TigerTMS in, een wereldwijd aanbieder van software, cloud- en applicatie-gebaseerde oplossingen (Connected Guest) voor de hospitality-sector.