maandag 26 juni 2017

De lijst van de 25 "super accelerators" voor 2017 Geen enkel bedrijf uit Europa

Heidrick & Struggles, een belangrijke internationale dienstverlener voor de rekrutering van leidinggevend personeel, advies in leadership en formalisering van de bedrijfscultuur, heeft vandaag zijn lijst van "super accelerators" voor 2017 gepubliceerd. Dit zijn de bedrijven die de concurrentie een stapje voor zijn door hun snelle en soepele ontwikkeling tussen de grootste bedrijven ter wereld.

Op basis van dit onderzoek werden 25 bedrijven gedetecteerd als "super accelerators". Voor 2017 past Heidrick & Struggles zijn "super accelerator"-tests opnieuw toe op de vijfhonderd hoogst gewaardeerde bedrijven op gebied van beurskapitalisatie ter wereld. Vijfentwintig bedrijven, waaronder 11 nieuwkomers, voldoen aan alle criteria van "super accelerator".

De lijst telt 16 Amerikaanse bedrijven, 9 Aziatische, waarvan 5 uit China, en geen enkel bedrijf uit Europa. Een super accelerator is een van de grote bedrijven met de hoogste rendementen en de snelste groei ter wereld.

Criteria

Marie-Hélène De Coster, partner van Heidrick & Struggles Brussel, legt uit: “Om als een "super accelerator" te kunnen worden beschouwd, moet een bedrijf tot de Top 500 horen van de bedrijven met de grootste marktkapitalisatie ter wereld, en moet het voldoen aan vier criteria:

- Het moet bij de 20% van de ondernemingen horen met de sterkst groeiende inkomsten van de afgelopen drie jaar en de afgelopen zeven jaar.

- Zijn groei moet op een organische wijze tot stand gekomen zijn (maximaal 20% van de groei mag niet organisch zijn, door overnames).

- Maximaal 20% van de inkomsten mag gekregen zijn van zijn regering (bedrijven die staatssteun krijgen, zijn dus uitgesloten).

- Zijn winstmarge mag niet met meer dan 20% gedaald zijn, als percentage van de inkomsten tijdens zijn ontwikkeling".

“Die 25"'super accelerators" boeken een uitstekende inkomstengroei met een indrukwekkende en gestage redtabiliteit”, voegt Marie-Hélène De Coster nog toe. “Het succes dat ze boeken qua omzet en winsten, in een onzekere en hectische wereld veronderstelt een versnellingspotentieel, dat wil zeggen een vermogen om zich sneller dan de concurrentie aan te passen en te evolueren.”

Snelheid en flexibiliteit

“De bedrijven die zich onderscheiden van de concurrentie, doen dat voor het grootste deel door de veranderingen in hun omgeving te begrijpen en er op het juiste moment op in te spelen”, legt Pascale Simon, partner van Heidrick & Struggles, uit. “Snel en flexibel actie ondernemen, bijvoorbeeld bij het benutten van nieuwe groeibronnen, of het versterken van de bronnen van de huidige concurrentievoordelen, met andere woorden zowel proactief als defensief handelen.”

De lijst van de 25 "super accelerators" voor 2017 telt 11 nieuwkomers. Zij voegen zich bij de veertien bedrijven die reeds op de oorspronkelijke lijst van 2016 stonden, wat de inspanningen die de directies van bedrijven moeten leveren om het hoge prestatieniveau te behalen en te behouden, in perspectief plaatst.

VS domineren

De Verenigde Staten domineren de lijst van de "super accelerators" nog steeds met 16 bedrijven. China telt er vijf in 2017 (vier op het Chinese vasteland en eentje uit Hongkong), tegenover twee vorig jaar. Heel Azië wordt vertegenwoordigd door negen "super accelerators".

Filip Lerno, managing partner van Heidrick & Struggles Brussel: “Europa is niet vertegenwoordigd in de lijst van dit jaar. De Europese bedrijven hebben dus nog een enorm potentieel. Europa is de enige grote economische zone ter wereld zonder grote ambities. De ambities moeten duidelijker geformuleerd worden, en op lange termijn onderbouwd zijn. Het is duidelijk dat in de Verenigde Staten al lange tijd middelen worden ingezet voor een grote ambitie: world leadership. En dat leadership komt tot stand via een aangehouden groei. In Europa is men wanhopig op zoek naar de middelen voor zijn ambities en natuurlijk vindt men die niet, want een middel is pas nuttig als het een ambitie dient. Dat houdt risico's in voor zijn toekomst. De beste verdediging tegen een risico is om zijn toekomst in handen te nemen en het lot af te dwingen.”

Heel verschillende sectoren



Het valt ook op dat de "super accelerators" uit zeer verschillende sectoren afkomstig zijn. “Naarmate kapitaal meer dan ooit een wereldgoed is geworden, liquide en geïnformeerd, zien we dat creatieve ideeën en een handige omzetting ervan in de praktijk succesvol kunnen zijn op een breed gamma van markten en sectoren”, preciseert Pascale Simon.



"Super Accelerators 2017" (gerangschikt per marktkapitalisatie op 31 maart 2017; een asterisk betekent dat de onderneming al op de lijst van 2016 stond):



1. *Apple, Verenigde Staten (technologie)

2. *Alphabet, Verenigde Staten (technologie)

3. Alibaba Group Holdings, China (consumptie-artikelen)

4. *Tencent Holdings, China (technologie)

5. *Visa Inc., Verenigde Staten (financiële diensten)

6. *Comcast Corporation, Verenigde Staten (communicatie)

7. *Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Taiwan (technologie)

8. United Health Group, Verenigde Staten (gezondheidszorg/biowetenschappen)

9. *Ping An Insurance (Group) Company of China, China (financiële diensten)

10. Celgene Corporation, Verenigde Staten (gezondheidszorg/biowetenschappen)

11. *The Priceline Group Inc., Verenigde Staten (consumptie-artikelen)

12. *Starbucks Corporation, Verenigde Staten (consumptie-artikelen)

13. CVS Health Corporation, Verenigde Staten (gezondheidszorg/biowetenschappen)

14. *Tata Consultancy Services Limited, India (professionele diensten)

15. *Biogen Inc., Verenigde Staten (gezondheidszorg/biowetenschappen)

16. *HDFC Bank Limited, India (financiële diensten)

17. The Charles Schwab Corporation, Verenigde Staten (financiële diensten)

18. Keyence Corporation, Japan (technologie)

19. Sun Hung Kai Properties Limited, Hongkong/China (vastgoed)

20. VMware, Inc., Verenigde Staten, (technologie)

21. NetEase, Inc., China (technologie)

22. *Cognizant Technology Solutions Corporation, Verenigde Staten (technologie)

23. McKesson Corporation, Verenigde Staten (gezondheidszorg/biowetenschappen)

24. Monster Beverage Corporation, Verenigde Staten (consumptie-artikelen)

25. *Cerner Corporation, Verenigde Staten (technologie)