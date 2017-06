dinsdag 27 juni 2017

New on-line platform slaat brug tussen free-lancers en opdrachtgevers

Start-up NextConomy B.V.B.A. (Lommel) lanceert het gelijknamig on-line kennisplatform. Het platform brengt info en opiniestukken voor en over free-lancers én opdrachtgevers. NextConomy ambieert de rol van echte kennisbank met content voor free-lancers en hun opdrachtgevers. Het wil de relatie tussen beide partijen naar een hoger niveau tillen door neutraal en objectief nieuws en duiding te brengen, aangevuld met opinies van belangrijke spelers uit het veld.

Initiatiefnemers van NextConomy zijn Marleen Deleu, eigenaar van The Flex Academy, en Hugo-Jan Ruts, stichter van het Nederlands kennisplatform Zipconomy. De lancering is mede mogelijk gemaakt dor de steun en inbreng van vier founding partners, met name 3W (interim management-divisie van Adecco), TAPFIN (MSP-divisie van ManpowerGroup Solutions), TCP (Europees expert in payrolling en contracting) en SThree (HR-dienstverlener, gespecialiseerd in STEM-profielen).

Meer info: 0495/76.01.23. URL: http://www.nextconomy.be.