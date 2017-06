Anbang-dochter Fidea blikt op "markant" 2016 terug

Fidea N.V. (Antwerpen), sinds 2015 onderdeel van de Chinese Anbang Insurance Group, is sinds kort opnieuw actief in de verkoop van levensverzekeringen. De verzekeringsmaatschappij heeft in de Kievit-buurt, gelegen aan het Centraal Station in Antwerpen, momenteel een nieuw en groener kantoorgebouw in...