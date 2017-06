Qaelum opent kantoor in New York

Qaelum N.V. (Heverlee), spin-off van KULeuven die op totale kwaliteits-monitoring in medische beeldvorming focust, opent een kantoor in New York. Het bedrijf verhoogde onlangs zijn kapitaal met 2 miljoen euro met als doel onder meer een snelle internationale expansie. Het sales team in New York z...