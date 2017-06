donderdag 29 juni 2017

Workday opent nieuw kantoor in Mechelen

Workday, dat sinds 2005 enterprise cloud-applicaties voor finance en human resources levert, heeft een nieuw kantoor in Mechelen geopend. Vandaaruit zal het bedrijf zijn Belgische klanten rechtstreeks, op lokaal niveau bedienen. Wereldwijd doen meer dan 1.500 klanten - van wie 70% live - een beroep op Workday voor hun financieel en HR-beheer.

Workday heeft kantoren in heel Europa, met name in Amsterdam, Belfast, München, Dublin, Londen, Parijs, Madrid, Kopenhagen, Stockholm. In Dublin en Amsterdam zijn regionale datacenters operationeel. In zijn Europese vestigingen stelt Workday ruim duizend werknemers tewerk.

De kantoren van Workday Belgium bevinden zich te 2800 Mechelen, Schaliënhoevedreef 20 T. Telefoon: 015/79.65.60. URL: http://www.workday.com.