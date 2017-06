donderdag 29 juni 2017

Wegen Syx Graphics en Syx Automations scheiden

Verschuivingen in de aandeelhoudersstructuur van Syx Graphics N.V. (Ieper) en Syx Automations N.V. (Ieper) hebben tot gevolg dat de wegen van beide bedrijven scheiden. De familie Syx neemt het meerderheidsbelang in Syx Graphics over van Sofindev, dat in 2013 instapte, en heeft aldus opnieuw de integrale controle over het bedrijf.