vrijdag 30 juni 2017

YoumanCapital lanceert Reward Adivisory Tool

YoumanCapital B.V.B.A. (Brussel), uitgever van software voor human resources management, lanceert de Reward Advisory Tool (RAT). Deze SaaS-applicatie maakt het mogelijk de loonsverhogingen voor werknemers in kleine of grote ondernemingen te objectiveren en houdt tegelijk rekening met de budgetlimieten.

De Reward Advisory Tool functioneert op basis van een algoritme dat in samenwerking met de academische wereld werd ontwikkeld en dat enkel objectieve, gedocumenteerde en anonieme criteria hanteert. Het in 2007 opgerichte YoumanCapital ondersteunt bedrijven bij het aangaan van de gigantische uitdagingen inzake human resources management in het zog van de digitale revolutie.

Het bedrijf focust op het predictieve beheer van behoeften met betrekking tot de ontwikkeling van talent, competenties en performance evenals op het rechtvaardige beheer van de loonmassa.

Meer info: 02/325.52.42 of http://www.thehrframework.com.