Pieter Balcaen: "Het huwelijk tussen ECS en 2XL moet een verhaal van 1 + 1 = 3 worden" Pieter Balcaen, topman van ECS/2XL, beseft dat bijkomende ruimtecreatie heel snel onvermijdelijk wordt

maandag 26 juni 2017

2XL en ECS European Containers gaan op in ECS corporate Investering van 20 miljoen euro in Franse Dourges

Expeditiebedrijf ECS European Containers N.V. (Zeebrugge) verwerft de integrale controle over 2XL N.V. (Zeebrugge). Beide sterk complementaire bedrijven behouden hun eigen identiteit. Pieter Balcaen, ceo ECS, bouwt in eerste instantie een periode van consolidatie in. Hoewel die van korte duur lijkt te zullen zijn. 2XL zal in Dourges, in de buurt van Rijsel, immers een nieuw logistiek complex bouwen dat medio 2018 operationeel hoort te zijn. Ook in Zeebrugge kampen beide bedrijven met een nijpend plaatsgebrek. Binnen een drietal jaar mikt de groep op de ingebruikname van een derde site.