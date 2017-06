Rudi Schautteet en Jean Van Vlasselaer blikken tevreden terug op de vernieuwingsoperatie van Brico Sint-Denijs-Westrem Voor Brico blijven fysieke winkelpunten een essentieel onderdeel in de retail ‹ ›

woensdag 28 juni 2017

Brico Sint-Denijs-Westrem gerenoveerd conform nieuwe bedrijfsstrategie Adviesverlening en didactiek centraal in nieuwe aanpak

Na Zemst, is nu ook de 5.000 m² grote Brico Sint-Denijs-Westrem volledig gerenoveerd. Aan de hele operatie hangt een prijskaartje van zowat 1 miljoen euro. Een en ander kadert in de nieuwe groepsstrategie van de Maxeda-dochter. In België vertegenwoordigt de on-line omzet van de DIY-keten momenteel amper 1 à 2% van de totaalinkomsten. In Nederland ligt het aandeel van de Internet-verkoop binnen de doe-het-zelf sector maar liefst tien keer zo hoog. Geen wonder dus dat Brico’s vernieuwingsstrategie inzet op een betere klantenbinding en -service. “On-line verkopen zullen in de toekomst in België ook een groter deel van de koek naar zich toehalen. We moeten hierop voorbereid zijn,” stelt Rudi Schautteet, director operations bij Brico Belgium N.V. (Brussel).