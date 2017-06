maandag 26 juni 2017

River Terminal Wielsbeke houdt customer event

POM West-Vlaanderen organiseerde, samen met uitbaters Delcatrans en Shipit, onlangs een customer event van River Terminal Wielsbeke. Na een moeilijke aanzet, kent de binnenvaartterminal onder zijn nieuwe exploitanten een steile opgang. Een en ander noopt tot een capaciteitsuitbreiding. Het gebrek aan mobiliteit over de weg speelt in de kaart van River Terminal Wielsbeke. Dat verheugt zich verder, om voor de hand liggende redenen, in de realisatie van de Seine/Schelde-verbinding.