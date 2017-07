zaterdag 1 juli 2017

Integratiespecialist Scribe Software opent datacenter in Duitsland

Integratiespecialist Scribe Software heeft een nieuw Europees datacenter geopend, met name in het Duitse Frankfurt. De nieuwe locatie is ontwikkeld om in te spelen op de groeiende vraag naar integration-Platform-as-a-Service (IPaaS) in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Het nieuwe datacenter helpt wereldwijd opererende bedrijven bij het behouden van compliancy en het voldoen aan regelgeving, waaronder de General Data Protection Regulation (GDPR) van de Europese Unie. De vestiging stelt Europese bedrijven in staat om hun integratie-activiteiten en transactionele data binnen de Europese grenzen te houden. De iPaaS-oplossing van Scribe fungeert als een ingebouwde integratielaag voor grote independent software vendors (ISV), Software-as-a-Service (SAAS)-leveranciers, systeemintegratoren, value added resellers en digitale marketing-bureaus. Meer info: 00-31/70.8200.322 of https://www.scribesoft.com.