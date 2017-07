zondag 2 juli 2017

Ad Ultima Group sluit partnership met universiteit Aachen

Het Kortrijks IT-bedrijf Ad Ultima Group heeft met de RWTH Universiteit van Aachen een partnership gesloten. Op de campus werd het European 4.0 Transformation Center opgericht. Dat is een hotspot waar constant naar innovatie wordt gezocht in het kader van digitale business-transformatie. Met het partnership wil Ad Ultima zich blijven bewegen aan het speerpunt van Industry 4.0. De universiteit van Aachen maakt in de spin-off gebruik van de nieuwste technieken om op een zo efficiënt mogelijke manier een betaalbare elektrische wagen te ontwikkelen én te produceren. Binnen het e.GO-project werd een fabricagelijn opstart waar binnenkort elektrische wagens zullen worden geproduceerd. Met de steun van Ad Ultima worden ook nieuwe technieken geïmplementeerd in de domeinen Dienst na-verkoop, Finance en CRM. Ad Ultima Group focust op de procesverbetering en automatisering van productontwikkeling, productie en distributie. Meer info: 056/43.28.06 of http://www.adultima.be.

