maandag 3 juli 2017

Gimv rondt desinvestering in Greenyard af

Gimv N.V. (Antwerpen) heeft de afbouw van Greenyard, beursgenoteerd marktleider in groenten en fruit, finaal afgerond via verkopen op de beurs. Via het GIMV-XL fonds stapte de investeringsmaatschappij in 2011 in het kapitaal van het toenmalige PinguinLutosa. Sindsdien nam het bedrijf ook Scana-Noliko over, later gevolgd door de fusie met Univeg en heel wat investeringen in moderne technologie, capaciteit en acquisities. Sinds de fusie in 201 hield Gimv nog 11,8% van de uitstaande aandelen aan. Dat belang werd kort nadien tot 4,9% gereduceeerd door een private plaatsen. De resterende aandelen deed de investeringsmaatschappij onlangs van de hand. Als specialist in het verwerken en commercialiseren van oogstverse groenten en fruit en klant-en-klare bereiding is de Greenyard-groep actief in meer dan 25 landen wereldwijd. Met 9.000 werknemers en een omzet van ongeveer 4,25 miljard euro, is de groep één van de grootste groenteverwerkers in Europa. Meer info: 03/290.21.00 of http://www.gimv.com.