woensdag 5 juli 2017

Legrand zet joint-venture op met Borri Group

De Franse Legrand Group zet een joint-venture op met de Italiaanse Borri Group (Bibbiena), specialist in UPS'en voor industriële toepassingen en datacenters. Legrand, gespecialiseerd in elektrotechnische en digitale infrastructuur, deed in 2010 zijn intrede op de UPS-markt. Sindsdien werden acht acquisities of joint-ventures gerealiseerd met UPS-ondernemingen in verschillende landen. De joint-venture met Borri stelt Legrand in staat om ook oplossingen te leveren voor installaties met hoge vermogens. Zo versterkt het bedrijf zijn datacenter-aanbod verder, zowel voor de technische ruimtes (o.a. in combinatie met Legrand schakelmateriaal en verdeelinrichtingen, Zucchini CRT-transformatoren en -railkokersystemen) als voor de server-ruimtes (in combinatie met Minkels-server-kasten, Raritan intelligente PDU's, Legrand glasvezel patch-panelen, Van Geel en Cablofil kabel-management). Borri vult Legrand's aanbod aan met zijn high-power schaalbaar UPSaver®-systeem: redundante modules tot 1,6 MW in een enkele UPS-unit, waarmee in paralellelle schakeling maximaal een 12,8 MW-systeem kan worden gebouwd. Meer info: 02/710.17.11 of http://www.legrand.be.