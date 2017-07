donderdag 6 juli 2017

Tobania sluit resellers-overeenkomst met Exabeam en SentinelOne

IT-integrator Tobania (Strombeek-Bever) heeft in primeur voor de Belgische markt een resellers-overeenkomst gesloten met Exabeam, Inc. (San Mateo, Californië). Exabeam levert oplossingen voor security intelligence en - management. Security Information and Event Management (SIEM)-oplossingen benaderen de beveiliging van bedrijfsgegevens en informatiesystemen vanuit een holistische invalshoek. De Exabeam-oplossing bekijkt bedrijfsbeveiliging vanuit een helikopterperspectief, dat het geheel van bedrijfsdata en IT-voorzieningen in beschouwing neemt om mogelijke cyber-dreigingen, zowel van binnen- als van buitenuit, te screenen en deze op een geautomatiseerde, intelligente, gebruikers- en datagerichte manier te counteren. Bovenop het partnership met Exabeam ging Tobania ook een samenwerking met SentinelOne, Inc. (Palo Alto, Californië) aan. Dat biedt een complementaire endpoint-technologie die Exabeam kan ondersteunen door in beveiliging tegen cyber-dreigingen te voorzien aan de frontlinie, op toestelniveau. SentinelOne combineert de opsporing van zowel gekende als ongekende dreigingen op basis van het gebruiksgedrag. Meer info: 02/300.80.30 of http://www.tobania.be.

