vrijdag 7 juli 2017

KBC K'Ching schakelt AI van IBM in

KBC Bank stelt de nieuwste versie van KBC K'Ching, zijn mobile banking-app voor jongeren, voor alle gebruikers beschikbaar in de appstore. In de nieuwe versie kunnen de gebruikers, via instant messaging, communiceren met een chatbot die zijn antwoorden formuleert op basis van artificiële intelligentie (AI). KBC voegde dit feature toe omdat enerzijds jongeren graag met hun merken communiceren via instant messaging en om anderzijds met het gebruik van chatbots te expertimenteren. De interactieve chatbot kwam tot stand in samenwerking met IBM en maakt gebruik van Watson Conversation van Big Blue. Voor IBM is het de eerste keer dat het Watson Conversation in België in het Nederlands uittest. In den nabije toekomst zullen gebruikers van K'Ching mondeling instructies kunnen geven, hem infomratie laten opveragen en ... een grapje laten vertellen. Meer info: http://www.kbc.be.

