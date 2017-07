vrijdag 7 juli 2017

On-line betaalplatform Stripe in België van start

Het on-line betaalplatform Stripe van het gelijknamige bedrijf uit San Francisco (Californië) is sinds kort voor Belgische klanten beschikbaar. E-commerce bedrijven kunnen met Stripe uit de hele wereld betalingen via hun website of app accepteren. De betaaltoepassing was in bèta-versie al langer beschikbaar voor Belgische gebruikers, maar nu gaat Stripe officieel van start in ons land. Naast bekende klanten als Facebook en Salesforce, gebruikt ook de Belgische "collaboratieve economie"-marktplaats ListMinut.be de software. Stripe ontwaart veel marktpotentieel in de Benelux omwille van zijn belangrijk ecosysteem van start-ups en snel groeiende e-commerce markt. Stripe Payments laat zich, naar verluidt, door ontwikkelaars vlot itnegeren. Sinds begn dit jaar integreert de applicatie met Bancontact. Andere beschikbare betaalmethodes zijn onder meer Apple Pay, Androi Pay en SOFORT. Voor on-line marktplaatsen is er Stripe Connect, waarmee e-commerce verkopers of aanbieders van diensten die gebruik maken van grotere websites betalingen ontvangen of aan derden uitbetalen. Meer info: http://www.stripe.com.