zondag 9 juli 2017

IRIS wint "'IBM Outstanding Watson Award 2016"

Canon-dochter IRIS Group N.V. (Louvain-La-Neuve) heeft de "IBM Outstanding Watson Award 2016" gewonnen. IRIS was de eerste IBM Business Partner die vorig jaar in Luxemburg voor Watson werd gecertifieerd. Met als resultaat de implementatie en afronding van een innovatief Watson Explorer-project. Voorts werd het bedrijf herbevestigd in zijn status van Platinum Business Partner en ontving het de prijs van "Best Cloud Partner of IBM". Meer info: 010/45.13.64 of http://www.irislink.com.