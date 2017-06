De Uncle Ben’s fabriek van Mars in Olen viert zijn 40ste verjaardag Pierre Camé, general manager Mars Belgium: “Ontwikkeling nieuwe productcombinaties centraal in toekomststrategie” ‹ ›

woensdag 28 juni 2017

Mars investeert 30 miljoen euro in Uncle Ben’s rijstfabriek in Olen Nieuwe productlijn in combinatie met peulvruchten in ontwikkeling

Mars Belgium, sinds 55 jaar actief op de Belgische markt, kondigt naar aanleiding van de veertigste verjaardag van zijn rijstfabriek Uncle Ben’s in Olen, een investering ter waarde van zowat 30 miljoen euro in de productie-eenheid aan. Momenteel wordt 4 miljoen euro geïnvesteerd in onder meer de ontwikkeling van nieuwe rijstmengsels. Tussen 2018 en 2015 zal het bedrijf nog eens 26 miljoen euro investeren in innovatiegerelateerde zaken (lees: de ontwikkeling van nieuwe combinaties rijst-granen/peulvruchten, nvdr.) en nieuwe palletiseerwijzen.