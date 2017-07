maandag 10 juli 2017

Audi Brussels krijgt assemblage tweede elektrische wagen toegewezen

Audi breidt zijn modellenportfolio uit met een nieuw e-tron model. Vanaf 2019 start bij Audi Brussels N.V. de productie van de Audi e-tron Sportback (foto). Daarmee heeft de Brusselse fabriek er de assemblage van een tweede volelektrisch model bij. Vanaf 2018 loopt in Brussel immers de eerste elektrische SUV Audi e-tron van de band. Basis van het nieuwe e-voertuig is de design-studie van het Audi e-tron Sportback concept, dat tijdens het autosalon van Shanghai eerder dit jaar werd voorgesteld. Bij deze veelzijdige conceptwagen gaat het om een vierdeurs Gran Turismo met 320 kW elektrische aandrijving. Audi Brussels en de sociale partners sloten intussen met succes onderhandelingen voor meer flexibliteit en werkzekerheid tot 2020 af. Dat levert de Brusselse fabriek voor de periode 2017-2018 een extra quotum te bouwen Audi A1's op. Meer info: 02/348.21.11 of http://www.audibrussels.com.

