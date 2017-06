Foto 1: (© Tom Cornille) Foto 2: (© Jasper Leonard) ‹ ›

donderdag 29 juni 2017

Zes innovatieve groeibedrijven openen kantoor in StartupVillage Ook volledig gerenoveerde voorbouw nu in gebruik

Stad Antwerpen heeft StartupVillage officieel geopend. Zes beloftevolle start-ups en één accelerator nemen voor maximum drie jaar hun intrek in de volledig gerenoveerde voorbouw van de site in de Lange Gasthuisstraat. Om een plaats te bemachtigen in StartupVillage hebben Playpass, Datylon, EyeSee, Senso2Me, POM en SurveyAnyPlace en de accelerator Netwerk Ondernemen een rigoureuze selectieprocedure doorstaan. De achterbouw van StartupVillage, waar onderzoekscentrum imec, incubator The CoFoundry, start-up CityCubes en business- en evenementen-lounge De Serre onderdak vonden, opende vorig jaar de deuren. StartupVillage is thans volledig ingevuld.