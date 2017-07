dinsdag 11 juli 2017

Tom&Co kiest Quares als property manager

Quares Property & Facility Management N.V. (Mechelen) neemt het property management op van dierenwinkelketen Tom&Co. Quares zal met name instaan voor het financiële en administratieve beheer van de retail-punten verspreid over België, Luxemburg en Frankrijk. Binnen deze opdracht staat de vastgoedbeheerder voor het opvolgen van alle huur- en onderhuurcontracten met de daaraan gekoppelde breaks, hernieuwingen, beëindigingen, inning van de huur en alles wat met property accounting te maken heeft. Tom&Co telt 153 winkels, waarvan 131 in België, 20 in Frankrijk en 2 in Luxemburg. Vooral in Frankrijk zal de komende jaren het aantal vestigingen gevoelig toenemen, in België kondigt zich een "optimalisatie" van het netwerk aan. Meer info: 015/29.30.71 of http://www.quares.be.