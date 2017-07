(Vlnr.: Bart Strijker, Jeroen Smolders, Niels Theunissen en Arwen Obermeyer)

zaterdag 15 juli 2017

On-line B2B-specialist Jelba opent kantoor in België

On-line B2B-specialist Jelba B.V. (Utrecht), met focus op de B2B-markten industrie, bouw en logistiek, opent een kantoor in België om dichter bij de lokale professionele inkopers te zitten. Jelba hanteert een systeem van "afrekening op resultaat" in plaats van de gebruikelijke "afrekening per uur". Het bedrijf formuleert voor zijn klanten een digitale groeistrategie, bouwt de website of shop, beheert alle on-line kanalen en voert vervolgens effectieve on-line marketing. De Belgische vestiging van Jelba B.V. bevindt zich te 3560 Lummen, Kerkstraat 8 B.2. Telefoon: 0472/201.377 of http://www.jelba.be.

+ FOTO

(Vlnr.: Bart Strijker, Jeroen Smolders, Niels Theunissen en Arwen Obermeyer)