donderdag 27 juli 2017

KBC schakelt blockchain in voor verificatie documenten

KBC ging voor het zomerverlof van start met een proefproject waarbij bezoekers op de site www.kbc.com bepaalde documenten op hun echtheid kunnen testen. Het maakt daarvoor gebruik van blockchain-technologie. Enkel documenten, waarbij de melding "KBC biedt u de mogelijkheid om de echtheid na te gaan op www.kbc.com/nl/authenticity" verschijnt, kunnen op hun authenticiteit worden getest. De bankverzekeraar vindt het belangrijk dat, in deze tijden van fake news, een ontvanger kan nagaan of het nieuws en de verspreider van het nieuws authentiek zijn. KBC onderzoekt al langer de mogelijkheden van nieuwe technologieën en oplossingen. Het deed eerder ervaring op met blockchain-technologie (onder meer via KBC Trade Finance en Bolero Crowdfunding). Meer info: http://www.kbc.com.

