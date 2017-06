donderdag 29 juni 2017

TRAXIO CERTIFIED vervangt vestigingswetvereisten

Het TRAXIO CERTIFIED-label vervangt de vestigingswetvereisten. Het keurmerk voor de mobiliteitssector bewijst aan de consument dat zijn label-houder, carrossier, takeldienst of verkoper van tweedehandswagens aan de strenge eisen voldoet die beroepsfederatie TRAXIO oplegt en nauwlettend controleert.

TRAXIO CERTIFIED zorgt dat de label-houder juridisch, administratief en op vlak van verzekeringen in orde is. De consument weet aan de hand van het label dat zijn bedrijf perfect toegerust is, met oog voor klantvriendelijkheid en aandacht voor het welzijn en de veiligheid van het personeel. TRAXIO CERTIFIED betekent ook dat de label-houder duurzaam en milieuvriendelijk tewerk gaat. Bovendien geeft het label aan dat de klant een correcte afhandeling van de gevraagde diensten mag verwachten.

Het kwaliteits-label van beroepsfederatie TRAXIO beschermt de consument optimaal. Een TRAXIO CERTIFIED-zaak is een duurzame, maatschappelijk verantwoorde onderneming die niet alleen aandacht heeft voor zijn omzet, maar ook voor het milieu en het personeel. In de sector gekend als Long Life Repair.