dinsdag 1 augustus 2017

Ook Proximus verhoogt datavolumes

Proximus trekt met ingang van 1 augustus zijn mobiele datavolumes gevoelig omhoog. Vanaf dan krijgen residentiële klanten met een Mobilus-abonnement tot 10 GB. Voor de Tuttimus-packs is dat zelfs nog meer en loopt het op tot een verdubbeling naar 20 GB. Ook voor zelfstandigen en kleine ondernemingen met een Bizz Mobile-abonnement of Bizz All-in pack vertaalt een en ander zich, naargelang van de formule, in een verhoging tot 20 GB. Meer info: http://www.proximus.com.