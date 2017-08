dinsdag 1 augustus 2017

Grimme Belgium vestigt zich op Ovenhoek in Roeselare

Het Duitse Grimme Landmaschinen GmbH & Co. KG vestigt zijn Belgische dochter wellicht nog voor het jaareinde op bedrijventerrein Ovenhoek in Roeselare, een ontwikkeling van intercommunale WVI. Grimme Belgium N.V., momenteel gevestigd in Houthem, zal er zijn intrek in een gloednieuw bedrijfsgebouw op een terrein van zowat 10.000 m² nemen. Het bedrijf zal de restwarmte van de verbrandingsoven van afvalintercommunale MIROM inzetten voor het verwarmen van zijn gebouwen. Grimme is gespecialiseerd in landbouwmachines voor de aardappel- en bietenteelt. Met een omzet van 400 miljoen euro, 2.400 medewerkers en klanten in meer dan honderd landen, is Grimme marktleider in het ontwerp, de bouw, productie en verkoop van landbouwmachines voor de aardappelteelt. In 2003 werd het gamma uitgebreid met machines voor de bietenteelt, in 2012 voor de groentensector. Naast de verkoop van nieuwe machines, zet Grimme ook sterk in op service via geselecteerde Grimme Service Partners alsook onderdelendistributie. Meer info: 056/56.05.50 of http://www.grimme-belgium.be.