donderdag 6 juli 2017

Vier tips voor efficiënt retourbeheer

Meer dan 50% van de retailers vindt het verbeteren van de efficiëntie van hun retourprocessen een topprioriteit. Maar wat heeft u nodig om uw retourzendingen in winstgevende verkopen om te zetten? Snelheid, flexibiliteit en visibiliteit, duidelijke en efficiënte processen en een upgrading van de bestaande winkelsystemen zijn cruciaal.

Niet alleen moet er efficiënt omgegaan worden met de klant die retourneert, maar ook de voorraad moet snel en slim opnieuw geïnventariseerd of geherrouteerd worden om de verkoopsdoorlooptijd te optimaliseren en de oorspronkelijke waarde maximaal te recupereren.

Hoe krijgt u dit voor elkaar?

Een in-store management-oplossing helpt u om uw geretourneerde artikelen snel weer in de voorraad op te nemen. Door het winkelpersoneel en/of de magazijnmedewerkers toe te rusten met mobiele terminals kunnen zij de artikelen scannen en, afhankelijk van de staat waarin ze verkeren, beslissen wat de volgende stap is (geschikt voor de verkoop, opnieuw verpakken, doorsturen naar een outlet-winkel, …).

Flexibiliteit en visibiliteit

Voor een maximale omzet vereist het retourproces flexibiliteit en real-time visibiliteit van alle voorraden die beschikbaar zijn voor de verkoop en dit doorheen alle kanalen in het bedrijf. Waarom zou een artikel dat geretourneerd is in een winkel niet onmiddellijk zichtbaar en beschikbaar voor de verkoop kunnen zijn? Of waarom zou dat artikel, als het niet op voorraad is in een andere winkel, niet daarheen kunnen worden gestuurd?

Hoe krijgt u dit voor elkaar?

Door de artikelen bij elke stap in de supply chain in real-time te identificeren en gegevens efficiënt te delen doorheen de supply chain, krijgt u de volledige visibiliteit die u nodig heeft om de beschikbaarheid in de winkel te garanderen en om maximaal te verkopen.

Duidelijke en efficiënte processen

Om het retourbeheer op dit niveau te krijgen, heeft het winkelpersoneel duidelijke, efficiënte processen nodig bij het retourneerpunt waarin alle relevante gegevens verzameld worden, de staat van de artikelen beoordeeld wordt en de eindbestemming snel toegewezen wordt, zodat in de supply chain volledige visibilteit is van voorraden die terugkomen.

Hoe krijgt u dit voor elkaar?

Door het winkelpersoneel toe te rusten met een mobiele terminal en een app, die hen door een retourbeheer-workflow loodst die flexibel genoeg is om uitzonderingen mogelijk te maken, waardoor het altijd duidelijk is waarheen de retourzendingen geherrouteerd moeten worden.

Upgraden van bestaande winkelsystemen

Veel retailers zijn aangewezen op POS (Point-of-Sale)-systemen die geïmplementeerd zijn vóór de digitale omwenteling en vóór de behoefte aan een omni-channel business-model ontstond. Deze systemen zijn uiteraard nuttig, maar ze zijn vaak niet in staat om voorraadvisibiliteit en een efficiënte verwerking van retourzendingen zonder uitgebreid maatwerk dat veel tijd en geld kost, te garanderen.

Hoe krijgt u dit voor elkaar?

In-store mobility-applicaties die gekoppeld zijn met de bestaande backend-systemen kunnen dit hiaat vullen en kosteneffectief geïmplementerd worden voor een efficiënt en flexibel retourproces. Dergelijke systemen kunnen ook real-time visibiliteit van geretourneerde artikelen garanderen zodat deze zo snel mogelijk opnieuw verkocht kunnen worden met zo min mogelijk marge-erosie.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Zetes Industries N.V. (Brussel))

Meer info: 02/728.37.11 of www.zetes.com.