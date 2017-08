woensdag 2 augustus 2017

Interieurspecialist Quatro herdoopt zich tot Thuismakers

Interieuraannemer Quatro N.V. (Schilde) renoveert het eigen merk en herdoopt zich tot Thuismakers. De nieuwe merknaam refereert naar de realisatie van interieurs waarin mensen "thuis komen". Thuismakers zet die waarden ook in de kijker op een nieuwe locatie. Voortaan laten klanten zich inspireren in een nieuwe toonzaal én kijkwoning in Schilde. Medio april verliet Thuismakers zijn oude locatie op het Cogelsplein in Deurne voor een nieuwe stek in Schilde. Thuismakers is gevestigd te 2970 Schilde, Turnhoutsebaan 100. Telefoon: 03/500.04.13. URL: http://www.thuismakers.be.

+ 3 FOTO's