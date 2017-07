maandag 10 juli 2017

Derde editie “Prototyping” in Kortrijk Xpo

Op 8 en 9 november aanstaande organiseert Kortrijk Xpo, in samenwerking met Howest - Industrial Design Center, de derde editie van het vak-event “Prototyping”. Geruggensteund door bedrijven en onderzoekscentra, die technologieën, materialen, tools & technieken presenteren voor het materialiseren van productconcepten, komt het volledige ontwerpproces aan bod op de beursvloer: van een idee tot en met de realisatie van het effectieve product in kleine series en het business-model.

Aan de vorige editie brachten 2.038 professionals een bezoek.

Tijdens de komende editie zal, naast het exposantenaanbod, veel aandacht gaan naar randactiviteiten als de materialententoonstelling, prototyping studio’s, case study seminars, family of the future (in het teken van “Flanders is Home to 3D-printing”) en virtual reality in product design.