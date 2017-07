dinsdag 18 juli 2017

Nieuwe GDPR-regelgeving voorziet in zware sancties Juridische aansprakelijkheid bij verwerking persoonsgegevens bijzonder groot

Op 25 mei 2018 treedt de General Data Protection Regulation (GDPR) in werking. Dat is de nieuwe Europese verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens als deze worden verwerkt. De verordening zal rechtstreeks werking hebben in alle lidstaten van de Europese Unie.

Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (naam, IP-adres, identificatienummer en alle kenmerken die verband houden met de fysieke, genetische, economische, sociale, culturele, … identiteit).

De GDPR voorziet in meer rechten voor de natuurlijke personen en in strengere bepalingen voor de verantwoordelijken voor de verwerking van persoonsgegevens en de verwerkers: zij zullen meer verplichtingen moeten naleven en zullen een grotere juridische aansprakelijkheid dragen. Ze zullen zelf een analyse moeten maken van de risico’s en de te nemen maatregelen om inbreuken op de rechten van natuurlijke personen te beperken.

“Risk-based approach”

Verantwoordelijken voor de verwerking van persoonsgegevens en de verwerkers zullen een “risk-based approach” moeten hanteren. Ze zullen met name:

Meer informatie aan de natuurlijke personen verstrekken.

Een intern register van alle verwerkingen bijhouden.

In bepaalde gevallen een data protection officer aanduiden

De impact van de genomen maatregelen beoordelen.

Sancties

De mogelijke sancties die de GDPR kan opleggen, zijn niet mis. Natuurlijke personen die van mening zijn dat ze benadeeld zijn, zullen de verantwoordelijken voor de verwerking van de persoonsgegevens of de verwerkers in het kader van die verwerking kunnen aanspreken als deze hun wettelijke verplichtingen niet nakomen en kunnen een schadevergoeding eisen.

De gegevensbeschermingsautoriteiten zullen administratieve sancties tot 20.000.000 euro of tot 4% van de wereldwijde jaaromzet kunnen opleggen, waarbij het hoogste bedrag wordt gekozen.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Agoria V.Z.W. (Brussel)

Meer info: 02/706.80.00 of www.agoria.be.