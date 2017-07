Boven: Ben Weyts, Geert Bourgeois, Philippe Muyters en Guido Verhoeven (SIM). Onder: Jan Vanhaverbergh (Catalisti), Annie Renders (VLAIO), Liesbeth Geysels (VIL), Bernard De Potter (VLAIO) en Marc Van Sande (SIM)

donderdag 20 juli 2017

Vlaanderen ondertekent cluster-pact Catalisti-SIM-VIL

Speerpunt-clusters Catalisti (chemie en kunststoffen), SIM (slimme materialen) en VIL (duurzame logistiek) ondertekenden hun cluster-pact met de Vlaamse regering. Deze cluster-pacten leggen het engagement vast van de cluster-organisatie, de cluster-leden (bedrijven en kennisinstellingen) en de overheid. Het Vlaamse innovatiebeleid lijkt zijn vruchten af te werpen: met een O&O-intensiteit van 2,69% in 2015 is Vlaanderen goed op weg om de 3%-norm te halen.

Intussen werden vijf speerpunt-clusters aangeduid: Catalisti, SIM, VIL, Flux50 (energie) en Flanders’FOOD. Stuk voor stuk sluiten ze aan bij de sterktes van de Vlaamse industrie en kennisinstellingen, zodat ze in de toekomst economisch het verschil kunnen maken, zowel naar werkgelegenheid als naar toegevoegde waarde.

Zo’n doorgedreven samenwerking op lange termijn kan niet zonder duidelijke afspraken of concrete engagementen van elk van de partners. Daarom ondertekenden Catalisti, SIM en VIL samen met de overheid een cluster-pact waarin de wederzijdse engagementen zijn opgenomen. Flux50 en Flanders’FOOD werden later als speerpunt-cluster geselecteerd. Hun cluster-pacten zijn momenteel nog in voorbereiding en worden later ondertekend.

De Vlaamse overheid stelt jaarlijks maximaal 500.000 euro per cluster ter beschikking, dit voor een termijn van tien jaar. Bovenop wordt dit jaar 50 miljoen euro beschikbaar gesteld voor onderzoeks- en innovatieprojecten die de clusters kunnen uitvoeren om de competitiviteit van hun cluster-leden te ondersteunen. Bedrijven leggen zelf ook minstens 50% van de financiering van de cluster-werking op tafel.