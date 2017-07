maandag 17 juli 2017

D'Ieteren neemt Rietje Automotive Group over

Bekend is dat D'Ieteren N.V. (Brussel) een forse rationalisatie van zijn distributienetwerk voor ogen heeft. De invoerder neemt daarvoor alvast een leidende rol op. Nadat het bedrijf eerder op de as Antwerpen-Brussel Joly (Kontich), de VW-, Audi- en Skoda-activiteiten van Garage Beerens, Claessens (Wilrijk), ACM (Mechelen) integreerde, sloot D'Ieteren thans een princiepsovereenkomst voor de overname van Rietje Automotive Group, met vestigingen in Kapellen en Zwijndrecht. In 2011 nam Alcopa een belang van 60% in Rietje. Onder druk van D'Ieteren werd die operatie drie jaar later teruggedraaid. Meer info: 03/660.11.22 of http://www.rietje.be.