vrijdag 4 augustus 2017

Start-up O. haalt 300.000 euro op met tax shelter

Start-up O. (Antwerpen) heeft via de tax shelter 300.000 euro opgehaald. Amibitie van O. is openheid en transparantie op de energiemarkt te bewerkstelligen door het negatieve imago van energie-consultants en -leveranciers om te buigen. O. helpt zijn klanten hun bedrijfsenergiefactuur te verlagen. Het bedrijf gaat daarbij verder dan de klassieke groepsaankopen. De start-up volgt met name de energiebeurzen op de voet en klikt als broker energie vast zodat de klant geen prijsopportuniteiten meer mist. Voorts vermijdt O. dat energieleveranciers nog verdoken marges nemen. De dienstverlening wordt tegen een jaarlijkse vaste abonnementskost in de markt gezet. De persoonlijke energie-assistenten van O. maken gebruik van de O. Simulator. Die toont aan dat klanten uitzicht kunnen krijgen op een maximale besparing van hun energiefactuur die tot 30% kan oplopen. De kantoren van O. bevinden zich in de Watt-toren te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271. Telefoon: 03/304.80.80. URL: http://www.odot.be.