vrijdag 4 augustus 2017

Delveau Depannage takelt nu ook vrachtwagens en bussen

Delveau Depannage (Kuringen), voorheen gespecialiseerd in de depannage van personenvoertuigen, biedt nu ook het takelen van vrachtwagens en bussen aan. Het breidde daarvoor zijn vloot uit met een aantal zware voertuigen, waaronder een Renault Trucks C 520 8x4. De uitbreiding met takeldiensten boven de 3,5 ton, vergde een investering van zowat 800.000 euro. In totaal kocht de KMO drie nieuwe takelwagens aan. Meer info: 011/18.88.77 of http://www.depannagedelveau.be.

