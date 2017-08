zaterdag 5 augustus 2017

Volvo Cars, Autoliv en NVIDIA ontwikkelen systemen voor zelfrijdende wagens

Volvo Cars, Autoliv, specialist in veiligheidssystemen voor de automobielindustrie, en AI- en computervisualisatiespecialist NVIDIA slaan de handen in elkaar om geavanceerde systemen en software voor zelfrijdende wagens te ontwikkelen. Samen met Zenuity, een nieuw opgerichte joint-venture voor de ontwikkeling van automobiel-software, zullen de drie bedrijven werken aan de volgende generatie technologieën voor zelfrijdende wagens. Volvo Cars en Autoliv participeren elk voor de helft in Zenuity. De Zweedse constructeur van premium wagens is vastbesloten om tegen 2021 zelfrijdende wagens van niveau 4 op de markt te brengen. Volvo Cars, Autoliv en Zenuity zullen NVIDIA's AI-platform gebruiken als basis voor de ontwikkeling van hun eigen, geavanceerde automobiel-software. Meeer info: 02/481.71.11 of http://www.volvocars.be.