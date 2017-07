dinsdag 25 juli 2017

Drie grootste uitdagingen voor retail-sector wereldwijd On-line verkoop stoomt door naar 15% omzet

Op wereldschaal is de omzet van de retail-sector in de afgelopen tien jaar met gemiddeld 4,8% per jaar gegroeid. Terwijl de on-line verkopen in 2016 nog maar 9% van de omzet vertegenwoordigden, wordt er verwacht dat dat cijfer tegen 2020 15% zal zijn. Deze stijging wordt gestimuleerd door zowel een toename in het aanbod als de vraag naar on-line verkopen, het nieuwe koopgedrag van de digital natives en de opkomende commerciële e-platforms die de sector door elkaar schudden en diepgaand hervormen. Kortom, de digitalisering treft de retail-sector met volle kracht.

De felle prijzenoorlogen hebben de financiële middelen van veel traditionele marktspelers uitgeput. Meerdere gevestigde retailers zijn er niet in geslaagd zich aan te passen aan de digitalisering en hebben niet kunnen antwoorden aan de nieuwe “customer experience”- uitdagingen. Bijgevolg is de rendabiliteit (EBIT) van 8% in 2011 naar 5,7% in 2016 gedaald.

Een aantal grote retailers hebben een hoge prijs betaald: de faillissementen van bedrijven in de retail zijn wereldwijd met 66% toegenomen. Om zware financiële problemen te voorkomen, zijn veel bedrijven in het offensief gegaan. In 2016 hebben retailers 2.000 miljard USD geïnvesteerd in de aankoop van technologiebedrijven. Een verbluffend bedrag als je weet dat daar in 2014 nog maar 148 miljard USD aan besteed werd.

Keerpunt

De retail-sector staat op een keerpunt. Veel traditionele retailers moeten hun economisch model volledig en zo snel mogelijk herzien. Om aan de evoluties van de vraag te voldoen, komt het erop aan het juiste evenwicht te vinden tussen digitale en fysieke verkopen. Wij hebben drie grote uitdagingen geïdentificeerd die in de 5 volgende jaren aangepakt moeten worden:

· De uitwerking van een multi-channel retail-strategie. Dat wil zeggen: de consument een homogene koopervaring aanbieden, zowel on-line als telefonisch en in de winkel.

· De nauwkeurige inschatting van kost (en opbrengst) van een on-line aanwezigheid. Het is een grote en riskante investering voor retailers, die door de huidige prijzenoorlogen niet over groeihefbomen beschikken om deze uitgaven te compenseren.

· Voorzien in mobiliteit voor klanten. Retailers moeten een mobiel klantenparcours uitwerken met digitalisering van het aanbod en gebruik van het Internet of Things (IoT).

In feite staan retailers voor een duidelijke keuze: wie zich niet aanpast, dreigt te verdwijnen.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Euler Hermes Belgium N.V. (Brussel)).

Meer info: www.eulerhermes.be.