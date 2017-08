dinsdag 8 augustus 2017

Naska Ingredients onder nieuwe vleugels

Kaaspoederproducent Naska Ingredients N.V. (Maasmechelen) komt binnen de invloedssfeer van Givaudan, Zwitserse beursgenoteerde fabrikant van geur- en smaakstoffen, te liggen. Dat gebeurt na overname van Vika B.V. (Ede), het Nederlandse moederbedrijf van Naska Ingredients dat in de productie van kaasingrediënten voor voedingstoepassingen is gespecialiseerd. Met de overname mikt Givaudan op een versterking van zijn portfolio natuurlijke zuiveloplossingen. Naast zijn hoofdkantoor in Nederland, heeft Vika ook vestigingen in België, het Verenigd Koninkrijk en Nieuw-Zeeland. De groep telt ruim tweehonderd medewerkers. Geconsolideerd tekende Vika in 2016 voor een omzet van nagenoeg 64 miljoen euro. Givaudan zette vorig jaar een omzetvolume neer van 4,7 miljard CHF (4,26 miljard euro). Meer info: 089/77.11.66 of http://www.vika.nl.