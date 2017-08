woensdag 9 augustus 2017

700.000 euro groeikapitaal voor start-up APICbase

De Belgische food-tech start-up APICbase N.V. (Antwerpen) heeft in een kapitaalronde, geleid door BAN Vlaanderen, 700.000 euro groeikapitaal opgehaald. APICbase, onder meer opgericht door sterrenchef Julien Burlat, ontwikkelt een cloud software waarmee professionele keukens hun processen kunnen beheren en optimaliseren van ingrediënt tot afgewerkt menu. De start-up zal de fondsen aanwenden om zijn team verder uit te bouwen, de software en bijhorende hardware verder te ontwikkelen en om het product en merk sterk in de markt te zetten. De technologie van APICbase, dat deel uitmaakt van incubator Start it @kbc, linkt gegevens over gerechten aan foto's en geeft het hele bereidingsproces visueel weer. Daardoor kan de voedingsindustrie voortaan de kennis van zijn chefs vast leggen, de kwaliteit in de keukens verhogen en sneller nieuwe medewerkers opleiden. APICbase slaat ook alle kennis over ingrediënten, gerechten en menu's op. Dat leidt tot efficiënter beheer van allergenen, bestellijsten en kostprijsberekening. Bovendien zijn alle gegevens inzetbaar als productcatalogus voor commerciële teams. Uniek aan APICbase is de APIC Studio. Dat is een compacte fotostudio, speciaal ontworpen voor het fotograferen van voeding. Chefs kunnen zo met één druk op de knop hun culinaire creatie in een hoge resolutie-afbeelding vast leggen. Sinds zijn oprichting in april 2014, wist APICbase meer dan tweehonderd klanten in ruim vijftien landen te werven, waaronder grote spelers in de voedingsindustrie (Sodexo, Unilever Food Solutions, LSG Sky Chefs, Puratos en Cuisine Solutions). Meer info: 0498/76.71.21 of http://www.apicbase.com.

+ 4 FOTO's