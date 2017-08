woensdag 9 augustus 2017

Getty Images lanceert Nederlandstalige iSTock-website in België

iStock by Getty Images lanceert de Nederlandstalige versie van de iStock by Getty Images website. Het bedrijf speelt zodoende in op de groeiende populariteit van stock content in België. Klanten kunnen voortaan met Nederlandse woorden zoeken in de fotodatabank van iStock by Getty Images. Niet alleen de website, maar ook de zoekfunctie is verbeterd. Tot het aanbod horen nagenoeg veertig miljoen zorgvuldig geselecteerde en hoogwaardige foto's, vectorbestanden en video's. Meer info: 0800/387.19 of http://istockphoto.com/be/nl.