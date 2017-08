Intelligent Group lijft hosting-bedrijf Openminds in

Intelligent Group N.V. (Gent), waarvan onder meer Combell deel uitmaakt, neemt Openminds B.V.B.A. (Gent) over, dat eveneens in de hosting actief is. Intelligent biedt hosting-diensten voor KMO's en Grote Bedrijven. Tot de KMO-tak van de groep horen merknamen als Combell, Register, Byte, Flexmail ...